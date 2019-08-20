مشاركة كردي في تدريبات الهلال.. والتهاب يغيّب العابد

أعلن نادي الهلال مشاركة لاعبه الجديد أمير كردي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أبها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر حساب الهلال على "تويتر" أن أمير كردي الذي تعاقد معه الفريق، يوم الاثنين، لمدة 3 مواسم قادما من بانيونيوس اليوناني، شارك في التدريبات الجماعية، فيما تواجد المنضم حديثا أيضا المهاجم صالح الشهري في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، إذ خضع لحصة بدنية ضمن برنامجه اللياقي، تحت إشراف الجهاز الفني.

وتواجد نواف العابد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، وذلك بعد تعرضه لالتهابات بسيطة في منطقة أسفل البطن، وذكر الهلال أنه من المنتظر أن ينخرط العابد في التدريبات خلال اليومين المقبلين.