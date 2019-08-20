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10 مدربين يظهرون في الدوري السعودي للمرة الأولى

المصدر: دبي - عصام عامر
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تشهد النسخة الجديدة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ظهور 10 مدربين جدد، يتواجدون للمرة الأولى في منافسات الدوري السعودي.

وتنطلق منافسات الدوري يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري، وكان البرتغالي روي فيتوريا حقق لقب النسخة الماضية مع فريقه النصر.

وحافظت 5 أندية فقط من 16 على مدربيها، وهم أندية النصر واتحاد جدة والفتح والفيصلي والحزم والرائد، بينما شهدت الأندية الأخرى عدة تغييرات في الأجهزة الفنية.

واستعان الهلال وصيف النسخة الماضية، بالمدرسة الرومانية عبر التعاقد مع رازفان لوتشيسكو، بينما توجه كل من الأهلي والوحدة إلى كرواتيا، فيما اختار الفيحاء والتعاون المدرسة البرتغالية.

وستشهد النسخة الجديدة تواجد 4 مدربين توانسة، ويعد فتحي الجبال، مدرب الفتح أبرزهم.

كلمات دالّة

#النصر, #الهلال, #الأهلي

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