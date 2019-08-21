الأخضر يستعد لليمن بمواجهة مالي ودياً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد مالي في الخامس من سبتمبر المقبل وذلك استعدادا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي يدشنها المنتخب بمواجهة اليمن.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المباراة الودية ضد مالي ستقام في الدمام على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة اليمن.

وأسفرت قرعة التصفيات المزدوجة عن وقوع الأخضر في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.