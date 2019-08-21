النصر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضمك

يبدأ النصر، يوم الخميس، حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف نظيره ضمك على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يواجه أهلي جدة ضيفه العدالة، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يبدأ حامل اللقب النصر حينما يستضيف ضمك الصاعد لأول مرة لدوري المحترفين السعودي.

وأكمل النصر استعداده جيداً للموسم الجديد بعدما أقام معسكراً إعدادياً في البرتغال بقيادة مدربه روي فيتوريا، وخاض عدداً من المباريات الودية.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا عقب تخطيه الوحدة الإماراتي بالتعادل 1-1 ذهاباً بالرياض، وفوزه إياباً 3-2 في أبوظبي.

وتلقى البرتغالي فيتوريا مدرب النصر ضربتين موجعتين بعد انضمام المدافع عمر هوساوي والوافد الجديد المهاجم عبدالفتاح آدم لقائمة المصابين وتأكد غيابهما عن اللقاء برفقة يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين والموقوف البرازيلي بيتروس.

وفي المقابل يبحث فريق ضمك عن الخروج بنتيجةٍ إيجابية في ثاني لقاءاتهما الرسمية حيث إن أول لقاء والذي كان عام 84 في كأس الملك انتهى لصالحه 2-1.

وتعاقد ضمك مع 7 لاعبين أجانب هم الحارس الجزائري رحماني شمس الدين والمهاجم المغربي زكريا حدراف ومواطنه محسن ياجور والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي والإيفواري أوبين كواكو والسنغالي باباكار سار والسوداني محمد بابوه.

وأقام ضمك معسكراً إعدادياً في تونس بقيادة مدربه التونسي محمد الكوكي، خاض من خلاله عدداً من المباريات الودية.

يذكر أن ضمك تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين السعودي عقب تتويجه بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع أهلي جدة لتحقيق بدايةٍ قوية حينما يستضيف العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.

ويأمل الأهلي في استعادة توازنه عقب خروجه من دوري أبطال آسيا من أمام الهلال الذي فاز عليه ذهاباً بجدة 4-2 وخسر إياباً 1-صفر إلا أنه تأهل بفارق الأهداف.

ويعلم الكرواتي برانكو مدرب الأهلي أن التعثر في افتتاحية مواجهات فريقه في الدوري ستجعله تحت الضغط الجماهيري مبكراً عقب الخروج الآسيوي.

وفي المقابل يسعى العدالة الصاعد لأول مرة لدوري المحترفين إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابية في افتتاحية مشاركته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل العدالة ملف لاعبيه الأجانب والذي يضم السنغالي سي اسس مانداو ومواطنيه أليو سيسي ومختار فال والغابوني ميدوين بيتيغي والحارس التونسي أيمن المثلوثي والجزائري عبدالعزيز قشي والبوروندي سليمان نديكومانا.