تاريخياً.. بطل "المحترفين" لا يخسر مباراة الافتتاح

ينطلق يوم الخميس دوري المحترفين السعودي في نسخته 11 منذ انطلاقه موسم 2008-2009، حينما يواجه النصر حامل اللقب ضيفه ضمك الصاعد حديثاً على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ولم يعرف حامل اللقب الخسارة في مباراته الافتتاحية منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 حيث حقق الأبطال الفوز في مباراته الافتتاحية باستثناء مباراتين انتهت بالتعادل.

وحقق اتحاد جدة لقب دوري المحترفين السعودي في نسخته الأولى موسم 2008-2009 وواجه في مباراته الافتتاحية بالموسم الذي يليه مضيفه الفتح وانتصر 2-1 سجّلها صالح الصقري ومحمد نور، وسجّل هدف الفتح أحمد بوعبيد.

وسار الهلال على نهج الاتحاد بعدما حقق اللقب موسمين متتالين وحينها واجه التعاون في مطلع موسم 2010-2011 وفاز 1-صفر سجله لاعبه عبداللطيف الغنّام، وفي الموسم الذي يليه والذي يليه واجه هجر وفاز 2-1 سجلها المغربي يوسف العربي، وسجّل هدف هجر لاعبه خالد الرجيب.

وفي موسم 2012-2013 واجه الشباب حامل اللقب ضيفه نجران واكتسحه 4-صفر، سجّلها نايف القاضي والبرازيلي مارسيليو كماتشو "هدفين"، وعبدالمجيد الرويلي.

وفي الموسم الذي يليه سجّل الفتح اسمه كأول بطل يتعثر في مباراته الافتتاحية في الموسم الذي يليه حينما تعادل أمام التعاون 1-1، حيث سجّل للفتح البرازيلي ايلتون خوزيه، وسجّل هدف التعاون لاعبه عبده حكمي.

وفي موسم 2014-2015 خاض النصر حامل اللقب مواجهته الافتتاحية أمام ضيفه نجران واكتسحه 4-1 سجّلها حين الراهب "هدفين" والبولندي أدريان ميرزفسكي، والبرازيلي ماركوس جابريل، وسجّل هدف نجران الوحيد لاعبه عبدالعزيز آل حمسل.

وفشل النصر أن يكرر فوزه في مباراته الافتتاحية بالموسم الذي يليه بعد تحقيقه لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي حينما تعادل سلبياً أمام هجر، وفي الموسم التالي فاز الأهلي حامل اللقب على الاتفاق 4-1.

وفي موسم 2016-2017 فاز الهلال حامل اللقب في مواجهته الافتتاحية والتي كانت أمام الباطن 2-1، سجلها ناصر الشمراني وياسر القحطاني، ليكرر فوزه في الموسم الذي يليه حقق الهلال حامل اللقب وواجه الفيحاء للمرة الثانية على التوالي بهدف وحيد سجله محمد كنو.