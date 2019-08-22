اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع يورمان

أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، إنهاء تعاقده مع الأسترالي ماثيو يورمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي من قبل الطرفين.

وانتقل يورمان إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادما من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، وفشل في إثبات نفسه مع الفريق.

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي على حسابه في "تويتر" : قدم أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، الشكر إلى اللاعب الأسترالي على ما قدمه لخدمة النادي في الموسم الرياضي الماضي، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع الفريق بالتراضي وإجراء مخالصة مالية معه، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره المقبل.