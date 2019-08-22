دوري المحترفين.. تحولات عديدة والنصر صاحب الأرقام القياسية

بعد سنوات من لعب الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي، عاد إلى شكله القديم تحت مسمى الدوري السعودي الممتاز، قبل انطلاق دوري المحترفين السعودي في نسخة 2008-2009، التي شهدت مشاركة 12 فريقا وفاز به الاتحاد وشهد السماح بمشاركة 4 للاعبين محترفين أجانب على أن يكون أحدهم من القارة الآسيوية، كما شهد حضور ملحق الهبوط والصعود للمرة الأولى.

وفي موسم 2009-2010، تغير مسمى الدوري ليصبح دوري زين السعودي، وفي العام التالي شارك في الدوري 14 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، قبل أن يتحول في موسم 2013-2014 إلى مسمى دوري عبداللطيف جميل، ليصبح في موسم 2017-2018 باسم الدوري السعودي للمحترفين. ثم بات اسمه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، وارتفع عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقا.

وقبل انطلاق موسم 2017- 2018.. قرر الاتحاد السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة لاعبين، كما تم السماح للمرة الأولى باستقدام حراس مرمى أجانب، ثم قرر اتحاد اللعبة في الفترة الشتوية زيادة عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين، ثم تمت زيادة عدد الأجانب إلى ثمانية مطلع موسم 2018-2019، قبل أن يعود الرقم إلى سبعة بدءا من نسخة 2019-2020.

ومع مطلع موسم 2017-2018 اعتمد الاتحاد السعودي الاستعانة حكم الفيديو المساعد بشكل تجريبي على بعض المباريات الهامة قبل أن يبدأ العمل بالتقنية بشكل كامل في الموسم التالي، كما شهدت الجولة العاشرة من الموسم ذاته السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب بعدد غير محدود، بعد أن كان عدد أطقم الأجانب المسموحة للفريق الواحد ثمانية.

ويحتفظ النصر بمعظم الأرقام القياسية في الدوري، يعد أعلى الفرق تحقيقا للنقاط بسبعين نقطة، وهو أكثر الفرق تحقيقا للانتصار في موسم واحد بـ22 انتصارا.. ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أعلى اللاعبين تسجيلا للأهداف بـ35 هدفا.