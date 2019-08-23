اتحاد جدة يستهل الدوري بثلاثية في مرمى الرائد

حقق اتحاد جدة انتصاراً صعباً على ضيفه الرائد عقب فوزه 3-1، بالمواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين تعادل التعاون أمام ضيفه الحزم 1-1، في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وعلى ستاد الجوهرة المشعة بجدة افتتح الاتحاد مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على الرائد 3-1. وانتظر الاتحاد 10 دقائق حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه الصربي ألكسندر بيروفيتش.

ورد الرائد وتحديداً عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه محمد السهلي الذي حول عرضية زميله الكاميروني أرنادو دجوم بقدمه في شباك الحارس فواز القرني. وقبل نهاية الشوط الأول كاد التشيلي كارلوس فيلانويفا أن يمنح فريقه الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعدما حول عرضية زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الرائد. وسنحت فرصة ثمينة للرائد وتحديداً للاعبه المغربي محمد فوزير الذي تلقى تمريرة من زميله جهاد الحسين ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 96 تمكن البرازيلي رومارينهو من تسجيل الهدف الثالث بعدما أكمل تمريرة زميله هارون كمارا بقدمه في شباك الرائد. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتاً بفارق الاهداف عن الهلال المتصدر والنصر الثالث، وبقي الرائد في المركز قبل الأخير مؤقتاً بدون نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم أهدر التعاون نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الحزم 1-1.

وكان الحزم هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 34 عن طريق مدافع التعاون ياسين برناوي الذي حول الكرة بالخطأ في مرماه.

ورد التعاون عند الدقيقة 45+4 بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه هيلدون راموس الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة. وشهدت المباراة طرد لاعب الحزم مسعود بخيت عند الدقيقة 62.