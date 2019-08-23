الشباب أمام بداية قوية.. وديربي في المجمعة

يتطلع الشباب لتقديم بداية قوية، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يوم السبت، في حين يخوض الوحدة اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتفاق، وفي المجمعة يلتقي الفيصلي أمام جاره الفيحاء، في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب إلى العودة مجدداً للمنافسة على لقب الدوري مبكراً بعد غيابه في السنوات السبع الماضية والذي قدّم مستويات متذبذبة، وقدّم الشباب أداءً مميزاً في الموسم الماضي خاصة في المراحل العشر الأخيرة بعدما صعد للمركز الخامس وكان قريباً من حجز مقعدٍ آسيوي حيث إن الفارق بينه وبين الأهلي صاحب المركز الرابع نقطة وحيدة.

ويبحث الفتح عن تجاوز مباريات الافتتاح لاسيما أنه لم يحقق الفوز فيها خلال الثلاثة مواسم الماضية، وقدّم الفريق أداءً جيداً في الموسم الماضي والذي اختتمه بحصوله على المركز التاسع حيث كان بعيداً عن مناطق الخطر.

وعلى ستاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة يخوض الوحدة اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتفاق، ويأمل الوحدة في أن يقدم اللاعبون مستوى أفضل من الذي قدمه في الموسم الماضي حينما كان أنشط الفرق في "الميركاتو الصيفي" بعدما غير جلد فريقه بالكامل.

وتعاقدت إدارة الوحدة مع 3 لاعبين جدد هم الحارس الجزائري مصطفى زغبة والأسترالي كريغ غودوين والمالي يوسف نياكات.

وفي المقابل يسعى الاتفاق إلى محو الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي بعدما قدم أداءً سيئاً حيث كان قريباً من مناطق الخطر في فترات كثيرة من الموسم.

وتعاقدت إدارة الاتفاق مع 5 لاعبين أجانب هم لاعب جمهورية إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري، والتونسي أسامه الحدادي، ومواطنه نعيم السليتي، والبرازيلي روجيرو لاعب الفيصلي السابق، والفرنسي سوليمان دوكارا، لينضما إلى الثنائي الحارس الجزائري رايس مبولحي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان يلتقي الفيصلي أمام غريمه التقليدي الفيحاء في ديربي المجمعة، ويأمل الفيصلي في أن يواصل الفريق تقديم مستوياته المميزة في الدوري بعدما أنهى الموسم الماضي باحتلاله المركز السادس.

وعلى العكس يتطلع جاره الفيحاء الى الظهور بمستوى أفضل من الذي ظهر به في الموسم الماضي بعدما كان قريباً من ملحق الهبوط والذي فلت منه في آخر مرحلة.