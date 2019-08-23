الهلال يوضح موقف إصابة عبدالله عطيف

أوضح نادي الهلال، مساء يوم الجمعة، أن عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع للمزيد من الفحوص.

وأصيب عطيف (27 عاما) خلال الشوط الأول في المباراة التي كسبها الهلال 4-2 أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخرج على إثرها من الملعب ولم يتمكن من إكمال الشوط الأول.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر" : تعرّض لاعب الفريق الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" لإصابة في الركبة أثناء مجريات لقاء "أبها"، وسيجري مزيدًا من الفحوص الطبية خلال اليومين المقبلين، وذلك للوقوف على حالته.

وعانى اللاعب في الموسم الماضي من الإصابة، وغاب عن مباريات عديدة للهلال.