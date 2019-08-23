ساسولو الإيطالي يطلب التعاقد مع جوفينكو

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، يوم الجمعة، أن نادي ساسولو قدم طلبا رسميا إلى نادي الهلال من أجل التعاقد مع المهاجم سبيستيان جوفينكو.

وقالت قناة "سكاي سبورت" الناطقة بالإيطالية في موقعها الرسمي: ساسولو جاد في مسألة التعاقد مع جوفينكو "32 عاما"، وقدم عرضه إلى النادي السعودي.

وانضم الإيطالي جوفينكو إلى الهلال في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية وسجل 5 أهداف في مختلف المسابقات، بعد فترة ناجحة قضاها في دوري المحترفين الأميركي مع نادي تورنتو.

ويرغب النادي الذي ينافس في الدوري الإيطالي "سيريا أ"، في إعادة اللاعب الذي شارك في 23 مباراة دولية إلى إيطاليا.

وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن المفاوضات مع الهلال لن تكون سهلة، حيث يتلقى مهاجم يوفنتوس السابق راتبا يبلغ حوالي 10 ملايين يورو في الهلال.

يشار إلى أن جوفينكو انتقل إلى تورنتو في 2015، بعدما خاض تجارب مع يوفنتوس وإمبولي وبارما.