منصور بن مشعل: برانكو لم يقرأ الفريق جيداً.. وسنتخذ قراراً حاسماً

أكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم بأهلي جدة، أن قرارا حاسما سيتخذ قريبا بعد تعثر الفريق أمام العدالة يوم الخميس، مضيفا بأن المدرب الكرواتي برانكو لم يستطع قراءة الفريق حتى اللحظة.

وكان الأهلي قد تعادل في أولى مبارياته الدورية في الموسم الجديد بالتعادل بهدف لمثله مع الوافد الجديد العدالة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال الأمير منصور بن مشعل في حديثه لـ"العربية": الخسارة كانت سوء طالع، وأرى بأن برانكو لم يقرأ الفريق جيداً في 3 مباريات حتى الآن، وسيكون هناك قرار حاسم قريباً، ونحن لم نتعاقد مع بعض اللاعبين لأن المدرب رفض صانع الألعاب وطلب لاعبا في مركز آخر.

وأشاد التونسي إسكندر القصري، مدرب العدالة، بمستوى الفريق واستطاعته خطف التعادل وقال: إدخال أليو سيسي فادنا كثيرا واستطعنا العودة بالنتيجة وكنا قريبين من الانتصار.