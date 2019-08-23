"آلام خفيفة" تغيب سالم الدوسري عن الهلال

كشف نادي الهلال عن غياب سالم الدوسري عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس، وذلك بعدما فضل الجهاز الطبي إراحته بسبب شعوره بآلام خفيفة.

وأجرى الهلال حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة أبها يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما عقد الجهاز الفني اجتماعا فنيا مع اللاعبين، وركز المدرب على التدريبات الفنية في المران، وطبق الروماني لروماني رازفان لوشيسكو عدة جمل تكتيكية.

ولم تتضح الصورة النهائية حول مشاركة سالم الدوسري أمام أبها، حيث لم يعلن الهلال عن مشاركته في اللقاء من عدمها.