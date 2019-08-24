أسبريا وغوانكا يقودان الشباب لهزيمة الفتح

بدأ الشباب مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان بفوزٍ مهم على مضيفه الفتح 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وشهدت المباراة تألق الكولومبي دانيلو أسبريا في أول ظهور له مع فريقه الجديد الشباب بعدما افتتح التسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط بعدما حول عرضية زميله عبدالله الشامخ بقدمه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وحاول الفتح العودة وكاد لاعبه التونسي عبدالقادر الوسلاتي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني استعاد الشباب سيطرته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله أسبريا. وحاول الفتح العودة مجدداً إلا أنها تأخرت حيث نجح لاعبه المغربي مروان سعدان بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 90+1 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 3 نقاط ليحتل المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال، وبقي الفتح بدون نقاط في المركز 13 مؤقتاً.‬