خالد الدوخي: إلغاء هدف أبها قرار سليم من الحكم الهولندي

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن إلغاء هدف أبها الثاني بداعي التسلل يعد قراراً سليماً من الحكم الهولندي دينيس هيخلير لأن الجزء العلوي من جسد اللاعب كان متسللاً لحظة خروج الكرة من قدم زميله، مضيفا بأن اللقطات التلفزيونية لا تظهر الصورة بشكل واضح.

وفي حديثه لـ"العربية" خلال نشرة الرياضة، كشف الدوخي بعضا من حالات الجولة الأولى وقال: في مباراة النصر وضمك، احتساب ركلة حرة مباشرة بعد لمس أمرابط بيده يعد قرارا سليما بعد التعديلات الجديدة، كما أن إلغاء ركلة جزاء حمدالله كان قرارا صحيحا لأنه كان متسللا، ولا توجد ركلة جزاء على مدافع ضمك لأن اللاعب لم يتجه للكرة بيده.

وفي تحليل مباريات الهلال والأهلي والاتحاد، قال الدوخي: لا توجد ركلة جزاء لعبدالفتاح عسيري عند الدقيقة 43 لأن اللاعب حاول التحايل على الحكم رغم قربه، ويعتبر إلغاء هدف أبها قرارا سليما لأن جسد اللاعب العلوي كان متقدما على المدافعين، وركلة جزاء أبها التي احتسبت صحيحة لتهور المدافع، كما أن جزائية الاتحاد أيضا صحيحة.