أمرابط يسأل: كيف نقارن بطولة آسيا بـ"دوري أبطال أوروبا"؟

أبدى المغربي نورالدين أمرابط استغرابه من عدد اللاعبين الأجانب المحدود في دوري أبطال آسيا، مضيفاً أن البطولة لا يمكن أن تقارن بنظيرتها في أوروبا في حال استمر عدد الأجانب كما هو.

وقال أمرابط في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: نحتاج لجماهيرنا يوم الاثنين، وإذا كنا نقارن بطولة آسيا بالبطولة الأوروبية فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب، حيث يمكن لنادٍ إنجليزي أن يملك لاعباً إنجليزيا واحداً، وأعلم أن فتح عدد اللاعبين الأجانب سيزيد قوة البطولة.

وقال روي فيتوريا، مدرب النصر، حول اللقاء: ستكون مباراة كبيرة أمام خصم جيد ولدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار، ومثل هذه المباريات تحددها تفاصيل صغيرة، كما أن لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير.

وأبدى فيتوريا رأيه حول عدد اللاعبين الأجانب وقال: في آسيا نحن مقيدون بعدد اللاعبين الأجانب لذلك نضع الحاجة بحسب أولوية الفريق، وكنا نحتاج وقتا أكثر بين مباراة الدوري ومباراة السد، ومشاركة جميع الأجانب كانت ستجعل الأمور أفضل.

وحول مشاركة عبدالرزاق حمدالله، كشف فيتوريا: حمدالله وصالح آل عباس ما زالا معنا ولست متأكدا من مشاركتهم أمام السد.