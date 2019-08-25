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في الأسبوع الأول.. "لجنة المنشطات" تفحص 40 لاعباً

المصدر: العربية.نت
اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات
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فحصت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات 32 لاعباً بالتساوي بين أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولة الأولى التي أقيمت بين يومي الخميس والأحد.

واختارت لجنة المنشطات لاعبين اثنين من كل فريق في 8 مباريات لعبت بالمسابقة حتى الآن، فيما اختارت 8 لاعبين من لاعبي أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والذي انطلق منتصف الأسبوع الماضي.

وفحصت لجنة المنشطات الموسم الماضي 352 عينة كشفت عنها في تقرير رسمي أعقب نهاية المسابقات المحلية، مشيرة إلى أن 3 عينات فقط كانت إيجابية، لفيصل مسرحي حارس القادسية وشايع شراحيلي لاعب القادسية وفهد المولد لاعب الاتحاد.

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#النصر, #لجنة الرقابة على المنشطات, #الشباب, #الهلال, #الأهلي, #الاتحاد

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