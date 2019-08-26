اتحاد جدة يصطدم بالهلال في كلاسيكو سعودي آسيوي

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء صوب ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" والذي سيحضتن قمة نارية في كلاسيكو سعودي آسيوي يجمع اتحاد جدة أمام ضيفه الهلال، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارةً كبيرةً نظراً للتنافس القوي بين الفريقين، ولكن هذه المرة ستكون عبر البوابة الآسيوية في تكرار لمواجهتهما قبل 8 أعوام بالبطولة ذاتها، لكن في دور ثمن النهائي.



وقدّم الفريقان أداءً مميزاً في افتتاح موسمهما الكروي والذي بدأ بدوري أبطال آسيا حينما تغلب الاتحاد على ذوب آهن الإيراني ذهاباً وإياباً، في حين كسب الهلال نظيره الأهلي 4-2 في جدة وخسر بهدف نظيف في الرياض ليتأهل بفارق الأهداف.



ويأمل الاتحاد أن يواصل تألقه هذا الموسم ليمحو مستواه الذي قدمه في الموسم الماضي، إذ افتتح الفريق مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على ضيفه الرائد 3-1.



وفضّل التشيلي لويس سييرا الإبقاء على عناصره الأجنبية التي شاركت معه في الدور ثمن النهائي دون تغيير وهم مواطنه خيمينيز الذي يحمل الجنسية الفلسطينية ويشارك كلاعب آسيوي ومواطنه الآخر كارلوس فيلانويفا والأرجنتيني إيميليانو فيكيو والبرازيلي رومارينهو.



ويتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة الفوز وسط توقعات بأن تملأ جماهيره مدرجات الجوهرة المشعة، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 17 من الشهر المقبل.



وفي المقابل يبحث الهلال عن مواصلة زحفه وتفوقه في البطولة الآسيوية بعدما قدًم أداءً مميزاً أمام مواطنه الأهلي حينما فاز عليه في عقر داره ذهاباً بنتيجة 4-3 وهذا ما جعل خسارة الإياب بهدف نظيف لم تؤثر على مشواره في التأهل.



وعلى نفس طريقة مدرب الاتحاد لم يجر الروماني رزافان لوتشيسكو أي تغيير على قائمته الأجنبية والتي يتواجد فيها المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والبيروفي آندري كاريو والإيطالي سباستيان جوفينكو.



وتلقى رزافان ضربةً موجعة بعد تأكد غياب لاعبه عبدالله عطيف الذي تعرض لإصابة في الركبة في أول مواجهات الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت أمام أبها ليغيب لمدة 5 أسابيع، في حين تأكدت مشاركة الثنائي سالم الدوسري ونواف العابد.