النصر يقلب الطاولة على السد ويضع قدماً في نصف النهائي

وضع النصر السعودي قدماً في الدور نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه السد القطري 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للنصر الذي شن هجوماً مبكراً وأهدر مهاجمه صالح آل عباس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم، وعند الدقيقة 21 فاجأ الضيوف مضيفهم حينما تمكنوا من تسجيل هدف السبق عن طريق اللاعب علي أسد الذي تلقى تمريرة من زميله حسن الهيدوس ليسدد الكرة التي استقرت في الشباك.

وواصل النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة بعدما تلقى لاعبه فهد الجميعة تمريرة مميزة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع بوعلام خوخي الذي اعترض طريقها، وعند الدقيقة 44 تمكن لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه كرة عائدة من دفاع السد ليسدد الكرة قوية في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي جوليانو يسجل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع السد وسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي أبعدها بصعوبة.

وتوالت الهجمات النصراوية وسنحت له فرصة محققة بعدما تلقى مهاجمه صالح آل عباس تمريرة من زميله البرازيلي جوليانو ليحول الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 72 تمكن البرازيلي جوليانو لاعب النصر من تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة زميله فراس البريكان ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس سعد الدوسري.

وكثف النصر هجومه وكاد البرازيلي جوليانو يفاجئ الضيوف بهدفٍ ثانِ حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول السد العودة في الدقائق الأخيرة إلا أن دفاع النصر وحارسه نجحا في تأمين شباكهما لتبقى النتيجة على حالها 2-1.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الاثنين 16 سبتمبر من الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.