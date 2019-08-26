اتحاد جدة يتفوق على الأندية السعودية في آسيا

يملك اتحاد جدة سجلاً ناجحاً أمام الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث لعب 7 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر مباراة وحيدة، قبل مواجهته 8 التي ستكون أمام الهلال يوم الثلاثاء على ستاد "الجوهرة المشعة" في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.



وسبق للاتحاد أن واجه الهلال في مناسبتين سابقتين في البطولة ونجح في تحقيق الفوز بكلا المباراتين.



وبدأت مواجهات الاتحاد أمام الأندية السعودية في النسخة القديمة للمسابقة عام 2001 حينما واجه الهلال في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب آسيا وفاز 2-صفر سجلها الحسن اليامي والبرازيلي سيرجيو ريكاردو في مباراة أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.





وفي نسخة 2009 أوقعت القرعة الاتحاد أمام مواطنه الشباب في الدور ثمن النهائي في مواجهة احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفاز 2-1 سجلها أسامة المولد والمغربي هشام بوشروان، وسجل للشباب عبدالعزيز السعران.





وفي نسخة 2011 اصطدم الاتحاد أمام الهلال في الدور ثمن النهائي وانتصر في الرياض 3-1 سجلها البرتغالي نونو اسيس "هدفين" والجزائري عبدالملك زياييه، وسجل هدف الهلال الوحيد عبدالعزيز الدوسري.



وفي النسخة التي تلتها واجه الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي في الدور نصف النهائي وفاز ذهابا 1-صفر سجله نايف هزازي، وخسر لقاء الإياب بثنائية معتز الموسى والبرازيلي فيكتور سيموس.





آخر مواجهات الاتحاد أمام الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا كانت أمام الشباب في نسخة 2014 حينما التقوا في الدور ثمن النهائي وفاز ذهاباً في جدة بهدف نظيف سجله مختار فلاتة، وكرر انتصاره إياباً بفوزه 3-1سجلها مختار فلاتة وفهد المولد "هدفين"، وسجل هدف الشباب الوحيد عبدالمجيد الرويلي.