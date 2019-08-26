حمدالله يعزز رقمه القياسي بالتسجيل في 14 أسبوعاً متتالياً

شهد الأسبوع الاول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مواصلة عبدالرزاق حمدالله تسجيل الأهداف في المباراة رقم 14 على التوالي ليعزز رقمه القياسي، كما فشل الأهلي بالفوز في الجولة الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي.

وسجل عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر وهداف الموسم الماضي هدفاً في مرمى ضمك ليهز الشباك في المباراة رقم 14 على التوالي، بينما فص زميله جوليانو شريط أهداف الموسم الجديد.

وسجل الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب الشباب الهدف الأسرع حتى الآن بعدما حول كرة عبدالله الشامخ إلى مرمى الفتح وذلك عقب 49 ثانية من بداية المباراة، أما نعيم سليتي لاعب الاتفاق فأحرز هدفاً في مرمى الوحدة من أول تسديدة.

ولم يحقق الأهلي يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي، بعد أن تعادل مع العدالة بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية بمدينة جدة.