عقدة الهلال تلازم اتحاد جدة لأكثر من 1000 يوم

مرت 1032 يوماً منذ آخر فوز للاتحاد على نظيره الهلال الذي سيطر على مباريات الكلاسيكو في آخر 6 مباريات جمعتهما في البطولات المحلية.

ويأمل الاتحاد في إيقاف تفوق الهلال عليه في الثلاث مواسم الأخيرة والتي لم يعرف فيها طعم الفوز، منذ آخر فوز له والذي كان يوم 28 أكتوبر 2016 حينما تغلب 2-صفر في دوري المحترفين السعودي.





وبدأ الهلال فرض سيطرته على مبارياته أمام الاتحاد ابتداءً من منتصف موسم 2016-2017 حينما فاز في جدة 3-1 سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين ونواف العابد، في حين سجّل هدف الاتحاد الوحيد التونسي أحمد العكايشي.



وفي موسم 2017-2018 حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المواجهتين، ليعود الهلال لسكة الانتصارات مطلع الموسم الماضي حينما حسم نهائي السوبر بفوزه 2-1 سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي غليمين ريفاس، وسجل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه المغربي كريم الأحمدي.





وفي دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي حسم الهلال لقائي الذهاب والإياب بفوزه أولاً 3-1 سجلها محمد كنو والفرنسي بافتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس ادواردو وسجّل هدف الاتحاد الوحيد مهاجمه الصربي أليكساندر بيزيتش، وفاز في لقاء الإياب بثنائية نظيفة سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري.