"المسابقات" تؤجل مباراة الاتحاد والتعاون وتكشف التعديلات المحتملة

قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء اتحاد جدة والتعاون في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بيان لجنة المسابقات تقرر تأجيل عدد من المباريات في حال وصول الفرق السعودية الثلاثة إلى الأدوار النهائية "ففي حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تأخير مباراته مع الاتفاق في الجولة السادسة يوما واحدا لتقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، ويتم تأخير مباراته مع النصر ليومين لتلعب يوم الأحد 27 أكتوبر. وفي حال تأهل الهلال إلى النهائي ستتأجل مباراة الفريق أمام العدالة في الجولة العاشرة لتلعب يوم الثلاثاء في العاشر من ديسمبر المقبل، كما ستتأجل مباراة الفريق أمام الحزم يوما واحدا لتقام يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان "في حال تأهل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، سيتم تقديم مباراته أمام الرائد لتقام يوم الجمعة 18 أكتوبر، وتأخير مباراته مع الهلال إلى الأحد 27 أكتوبر. وفي حال وصوله إلى النهائي ستتأجل مباراة الفريق أمام الوحدة إلى يوم الاثنين التاسع من ديسمبر".

وزاد بيان لجنة المسابقات "في حال تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تأخير مباراته أمام الحزم يوما واحدا لتقام يوم السبت في الخامس من أكتوبر، وتقديم مباراته أمام الوحدة لتقام يوم الجمعة في 18 أكتوبر. وفي حال وصول الفريق إلى النهائي سيتم تأجيل مباراة الفريق أمام الاتفاق لتلعب يوم الاثنين 16 ديسمبر".

واختتم بيان لجنة المسابقات "وأصدرت اللجنة قرارا بتأجيل مباراة الاتحاد والتعاون بسبب مشاركة الاتحاد في الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليلعب أمام التعاون في 24 سبتمبر في حال تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يتم تأجيل مباراة الهلال والتعاون لتقام يوم السبت 28 سبتمبر. وفي حال خروج الاتحاد من الدور ربع النهائي ستلعب مباراة الاتحاد والتعاون في الأول من أكتوبر، على أن يتم تأجيل لقاء التعاون وأبها إلى الخامس من أكتوبر".