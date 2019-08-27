"كلاسيكو" الاتحاد والهلال الآسيوي ينتهي سلبياً

حسم التعادل السلبي الكلاسيكو السعودي الآسيوي الذي جمع اتحاد جدة أمام ضيفه الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال خاصة في الشوط الأول والذي تسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة التي بدأت مبكراً لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة مميزة أمام المرمى من زميله البيروفي آندري كاريو ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتحاد وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينهو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله خالد السميري إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وكثف الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي تلقى تمريرة من زميله خالد السميري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً وكاد لاعبه البيروفي كاريليو أن يباغت الاتحاديين بهدف حينما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وواصل الاتحاد اعتماده على الهجمات المرتدة وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينهو فرصةً محققة عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله سعود عبدالحميد ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة للاتحاد للاعبه خالد السميري الذي اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثف الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة الأخيرة أهدر الفرنسي غوميز مهاجم الهلال هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء من زميله هتّان باهبري ليراوغ المدافع عبدالمحسن فلاتة ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع الاتحادي زياد الصحفي.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 سبتمبر المقبل على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.