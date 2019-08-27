جوفينكو: جئت للهلال بحثاً عن "كتابة التاريخ"

أوضح الإيطالي سبستيان جوفينكو، مهاجم الهلال، أن قرار انتقاله إلى الفريق السعودي جاء برغبة منه لخوض تحد جديد في مسيرته الرياضية، مشيرا إلى رغبته في دخول تاريخ كرة القدم عبر الهلال، ورأى أن منافسات الدوري السعودي لا تختلف عن الإيطالي.

وانتقل جوفينكو "32 عاما" إلى الهلال في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من تورنتو المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين.

وقال جوفينكو في تصريحات نشرتها صحيفة " sporteconomy" عبر موقعها، يوم الثلاثاء: أشعر بالرضا من اختياري للعب في الدوري السعودي، وشغف الجماهير ودعمها يفاجئني أكثر فأكثر كل يوم.. علاوة على ذلك.. أريد أن أكون أول لاعب كرة القدم في التاريخ يفوز في أوروبا وأميركا والسعودية، وكنا قريبين جدا من تحقيق الدوري الموسم الماضي، ولدينا الفرصة هذا الموسم، لأننا نمتلك فريقاً يمتلك خبرة دولية عظيمة.

وحقق جوفينكو لقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، بجانب بطولة الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق تورنتو، وشارك الأسبوع الماضي في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز هدفا في اللقاء الذي كسبه الهلال 4-2 ضد أبها.

وحول قرار اللعب في السعودية، أضاف اللاعب السابق ليوفنتوس وإمبولي وبارما وتورنتو: أحب التحديات.. لهذا اخترت المجيء إلى السعودية.. لأن لديهم عالماً مختلفاً تماما في كرة القدم عما يعتقده الكثيرون، كرة القدم تتمتع بالخبرة في السعودية تماما كما في إيطاليا، وتعد حياة البلد بالنسبة لهم، ولدينا مشجعون غير عاديين والأجواء دائما تكون مميزة جدا.

وأكد الدولي الإيطالي السابق على أن يوفنتوس ما زال في قلبه، موضحا: لا يزال لدي العديد من الأصدقاء في يوفنتوس، لأنه الفريق الذي نشأت فيه، وبدأت هناك لعب كرة القدم منذ أن كنت طفلاً، أعتقد أنهم المرشحون الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ولديهم ما يتطلبه الأمر للفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل النجمين رونالدو وديبالا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن جوفينكو لم يغلق الباب أمام عودته إلى منتخب بلاده، على الرغم من أنه يعترف بصعوبة ضمه للقائمة في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتفهم هذا الأمر.

وقدم جوفينكو الدعوة إلى جماهيره الإيطالية لمتابعته في الدوري عبر منصة " GSA.Live"، وأردف: إنه لأمر رائع أن يشجع عشاقي في جميع أنحاء العالم، ستساعد المنصة في جعل الدوري ينمو ويجذب اهتمام عدد متزايد من المتفرجين نحو الدوري الذي لا يوجد لديه منافسين في المنطقة.