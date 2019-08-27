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كنو أفضل لاعب في لقاء اتحاد جدة والهلال

المصدر: العربية. نت
محمد كنو خلال المباراة
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وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على محمد كنو، لاعب فريق الهلال، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد اتحاد جدة، بعد المستوى الذي قدمه اللاعب طيلة زمن المباراة.

وانتهت مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال، التي أقيمت يوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم اختيار محمد كنو من الهلال كأفضل لاعب في المباراة.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 سبتمبر المقبل على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

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#اتحاد جدة, #الهلال, #كنو

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