ليما الأهلي.. تعاون مع مبابي للبحث عن جثة الراحل سالا

وجد البرازيلي لوكاس ليما في كرة القدم ضالته، وذلك لتحسين ظروف أسرته المادية، وبدأ احتراف كرة القدم منذ السابعة عشرة من عمره، مثل معظم اللاعبين في بلاده، ولكن بداية مسيرته كانت صعبة وواجهته العديد من المتاعب.

وأعلن أهلي جدة، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر البالغ "27 عاما" قادماً من نانت الفرنسي، في تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، بعدما لعب في أميركا الجنوبية وأوروبا، ليأتي إلى القارة الآسيوية عبر بوابة الأهلي، وشدد لوكاس على فريقه الفرنسي الذي انضم إليه في 2016 من أجل الانتقال إلى الأهلي، وذكرت "ليكيب" الفرنسية أن اللاعب هدد بعدم المشاركة في المباريات، إذا لم يتم حسم أمر انتقاله إلى الدوري السعودي.

وقال أهلي جدة في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الجمعة: أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عاماً، قادماً من فريق نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.



ونشأ ليما في إستيساو، وهي بلدة صغيرة جنوب البرازيل، وهو الأكبر من عائلة مكونة من 4 أولاد، وكان يتمتع دائما بدعم والديه، وبدأ في ممارسة كرة القدم منذ أن كان يبلغ 6 سنوات، وكان يلعب في المدرسة حتى عمر الـ 12 عاما، وبعدها توجه صوب كرة قدم الصالات.

وحول تركيزه على كرة القدم، ذكر: كرة القدم في الكثير من الأحيان، تساهم في رفع الأوضاع المعيشية لدى البرازيليين، وإذا ما احترف اللاعب، فيمكنه مساعدة عائلته على العيش بشكل أفضل، لذلك أنا سعيد لتحقيق هذا الحلم القريب من قلبي منذ صغري.

وبدأ لوكاس ليما مشواره في دوري الدرجة الثانية عندما بلغ 17 عاما، وتم اختياره كأفضل ظهير أيسر، بعدها وجد عرضا من إنترناسيونال العريق، ولكن النادي البرازيلي أعاره إلى فريق آخر وبعدها تخلص منه، ثم وصل في منتصف 2012 إلى بوتافوغو البرازيلي، ولكن تمت إعارته مجددا لجوياس، وفي يناير 2015 رفع ليما دعوى ضد بوتافوغو وأصبح بعدها بلا ناد، ووجد عرضا من فريق ABC بعدها، والذي فسخ عقده معه من أجل الانتقال إلى الدوري البرتغالي في موسم 2015-2016، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وتم اختياره كأفضل لاعب يسار في الدوري وواحد من اكتشافات البطولة، وفي يونيو 2016 تعاقد معه نانت الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات.



وفي موسم 2017-2018.. شهد لوكاس ليما تطورا في مستواه الهجومي، بعدما قام المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بالاعتماد عليه في الجوانب الهجومية، وغير مركزه من ظهير إلى لاعب وسط في الجهة اليسرى، مما زاد من نزعته الهجومية، وجعله يصنع الأهداف لزملائه.

وتعد وفاة صديقة إيمليانو سالا، أحد أصعب المواقف التي مرت على اللاعب البرازيلي، بعدما قتل اللاعب الأرجنتيني في سقوط طائرة صغيرة في قاع البحر قبل انضمامه إلى كارديف سيتي.

وانضم لوكاس ليما إلى الفرنسي كيليان مبابي في حملة تم إطلاقها عبر موقع إلكتروني لمواصلة البحث عن طائرة سالا المفقودة لعدة أيام، وقررت السلطات البريطانية إيقاف البحث، إلا أن ليما ومبابي بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين قاموا بجمع 300 ألف يورو لمواصلة البحث عن جثة الأرجنتيني سالا عن طريق شركة خاصة.



وعلى الصعيد الشخصي.. يعد لوكاس من اللاعبين الذين يهتمون دوما بجوانبهم البدنية، وقال في تصريحات سابقة: أنا حريص جدا على جسدي. أتبع حمية خاصة، وأهتم بالتدريبات وراحتي.