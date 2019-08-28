إدارة أبها توقع مع آل عباس حتى نهاية الموسم

وقعت إدارة أبها الصاعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء مع صالح آل عباس عقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادماً من النصر.

وقدم أبها لاعبه الجديد في مقر النادي بعدما تم الإعلان عن انتقاله إلى النادي الجنوبي نهاية الأسبوع الماضي، وانضمامه إلى التدريبات بعد فراغه من المشاركة مع النصر في مباراة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ولعب آل عباس المنتقل من نجران نهاية الموسم الماضي، للمرة الأولى مع النصر أساسياً في مباراة السد وذلك بعد إصابة الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله في المفصل.