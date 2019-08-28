إطلاق 3 جوائز شهرية لنجوم الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء 3 جوائز شهرية للاعبي دوري كأس محمد بن سلمان بقيمة 50 ألف ريال سعودي لكل جائزة وفق معايير محددة تشرف عليها اللجنة الفنية في الرابطة.

وحددت الرابطة جائزة لأفضل حارس في الشهر ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، إذ تمنح الجائزة بناء على عدد النقاط وفقاً لنظافة الشباك ومتوسط استقبال الأهداف وعدد التصديات الناجحة والتمريرات السليمة.

وتمنح جائزة أفضل لاعب في الشهر بناء على عدد الأهداف وصناعة الفرص والتمريرات النوعية، بالإضافة إلى دقائق اللعب، أما مدرب الشهر فيتم اختياره وفقاً لمتوسط التقييم الفني لأعضاء اللجنة ونقاط معينة للفوز كضيف أو مستضيف وذات الحال ينطبق على التعادل، وعدد المباريات التي أشرف عليها خلال الشهر.

وتضم اللجنة الفنية للجوائز كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.