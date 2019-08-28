الفيحاء يواجه الحزم وضمك يصطدم بالعدالة

يبحث الفيحاء وضيفه الحزم عن تحقيق أول فوزٍ لهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حينما يلتقيان على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، في حين يتطلع ضمك لاستعادة توازنه حينما يواجه مضيفه نظيره العدالة، في افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة.

وفي المجمعة يبحث الفيحاء وضيفه الحزم عن تحقيق أول فوزٍ لهما هذا الموسم حينما يلتقيان يوم الخميس بعدما تعادل الأول مع جاره الفيصلي دون أهداف يوم السبت، بينما تعادل الحزم مع التعاون في اليوم الأول من المسابقة.

ويأمل البرتغالي خورخي سيماو مدرب الفيحاء في أن يستغل فريقه عامل الأرض والجمهور ليحقق ثلاث نقاطٍ تعطيه بدايةً قوية بعكس ما قدمه في الموسم الماضي والذي كان قريباً من ملحق الهبوط.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى العدالة لتحقيق أول فوزٍ له في دوري المحترفين حينما يواجه ضيفه ضمك.

وقدّم العدالة أداءً لافتاً في أول ظهور له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خطف نقطةً ثمينة من أمام مضيفه أهلي جدة.

ويأمل العدالة في أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول فوز له بعد صعوده لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل يبحث ضمك عن استعادة توازنه عقب خسارته في أول ظهور له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من أمام حامل اللقب النصر 2-صفر.