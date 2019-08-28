منصور بن مشعل: "المنتفعون" أضروا بالأهلي.. وأرفض المجاملة

أكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول في أهلي جدة، أنه وجد النادي في وضع سيئ جدا، وديون متراكمة تفوق الـ 100 مليون ريال سعودي، وهي تبعات الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن النادي كان يعاني من "المنتفعين" الذين عمل على إبعادهم، مشددا على أنه لا يوجد أي خلاف بين عمر السومة والمدرب برانكو، وأن المهاجم السوري أكد أنه سيختم مسيرته في النادي.

وقال الأمير منصور بن مشعل في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: عودتي كانت صعبة للغاية، ووجدت مقاومة من عائلتي، ولكن المشهد الأهلاوي كان صعبا علي، لأن الأهلي عزيز علينا ويجري في دمنا، عدت وأتواجد باستمرار في النادي، لاسيما في الفترة المسائية، وأتمنى من جمهور الأهلي أن يصبر علينا، والمسؤولية كبيرة ونريد مساندة جماهير النادي.

وأضاف: وجدت الأهلي في وضع سيئ جدا، ديون متراكمة، وحتى الإدارة الحالية لا تستطيع أن تفي بالديون، لأنها أكثر من 100 مليون ريال سعودي، وهي من تبعات الإدارة السابقة، وأتمنى من هيئة الرياضة أن تنظر للموضوع بعين الاعتبار، وهذا ليس تهربا من الدعم، سنعمل قدر المستطاع على دعم النادي، ونرى أننا نسير في الطريق الصحيح، ولكن هناك عجز كبير.

وأردف: إدارة عبدالله بترجي السابقة عليها بعض الملاحظات والمخالفات المالية، وفتحت حسابات في بنك دون أخذ إذن هيئة الرياضة، وأحمد الصائغ رئيس مجلس الإدارة الحالي قدم الكشف لهيئة الرياضة.

وحول تصريحاته بأنه سيدفع 100 مليون لأهلي جدة، ذكر: سأدفع 100 مليون، ولكن ليس لتسديد ديون النادي، بل سأسدد لاحتياجات النادي.

وأشار إلى أنه قام باختيار المدرب الكرواتي برانكو، موضحا: أنا قمت باختيار برانكو لأنه يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وخبرة قوية، ونجاحه في علم الغيب، ونمر حاليا في تجربة معه وباكتمال الفريق نأمل أن يتحسن الأداء، ونطالب الجماهير بعدم الاستعجال، وتم اختيار اللاعبين الأجانب من قبل المدرب الكرواتي، لكن تظل مسألة نجاحهم عبارة عن حظوظ، وبالنسبة للاعب الصربي أليكسيتش لم يقدم المأمول منه ومن المقرر أن يتم استبداله، وبرانكو ذكر سابقا أنه ليس بحاجة لصانع ألعاب، ولكن الآن لدينا مفاوضات مع اثنين من صناع اللعب من ذوي الخبرة الدولية. ومن المفترض أن يتم التوقيع مع ظهير نانت الفرنسي، البرازيلي لوكاس ليما في الساعات القادمة، والأهلي بالعناصر الموجودة حاليا يعتبر "منتخبا".

وشدد الأمير منصور بن مشعل على أنه لا يوجد لاعب فوق الأهلي، مؤكدا: أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب أو يستهتر سيكون مصيره خارج النادي، وبخصوص السوري عمر السومة لم يطلب الرحيل، ويظل ابن النادي ونحترمه ونقدره بجانب جميع أبناء النادي، ولكن لن نقبل أن يساوم أي شخص على الأهلي، ولم تحدث مشكلة بين السومة والمدرب برانكو، وهناك من قام بتهويل الموضوع، وتحدث معي السومة شخصيا وأكد لي أنه سيختم حياته في النادي الأهلي.

وذكر: اكتشفت الخلل، وقد وجدته في بعض المنتفعين داخل النادي، وتعرفت على أشياء كثيرة، وتم استبعاد المنتفعين لأنه كانت لديهم مصالح أخرى. علما بأن أحمد الصائغ لم يقدم استقالته، والأخبار المتداولة غير صحيحة، وخروج أي أحد لا يؤثر على النادي.

ولفت إلى أنه عمل على إقناع عدة لاعبين كانوا قريبين من الانتقال إلى النصر والهلال، ونجح في المحافظة على بقائهم في الفريق بمساعدة هيئة الرياضة.