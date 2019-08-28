منصور بن مشعل.. غاب عن الأهلي 13 عاماً وعاد إليه مشرفاً

غاب الأمير منصور بن مشعل عن المشهد الرياضي قرابة 13 عاماً، وعندما عاد مطلع العام الماضي وقف إلى جانب الرؤساء الذين تقلدوا المنصب في أهلي جدة، وصولاً إلى الإشراف على فريق كرة القدم.

بدأ الأمير منصور بن مشعل علاقته مع الأهلي شرفياً في عام 1977، وفي نهاية ذلك العقد أصبح نائباً للرئيس، وفي 2003 تولى الإشراف على قطاع الفئات السنية وتوج ذلك بحصول فريق درجة الشباب على الدوري وصعود الناشئين إلى الدوري الممتاز، قبل أن يقرر الشرفيون الأهلاويون إسقاط عضويته الشرفية في منتصف 2005.

وعندما تولى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئاسة النادي الجدّاوي أواخر 2017، استقبل الأمير منصور بن مشعل وقدم له العضوية الشرفية، وبات من المعتاد مشاهدته حاضراً للتدريبات والاجتماعات التي تهم البيت الأخضر.

وبعد موسم شهد الكثير من التقلبات في مسيرة الأهلي، قرر الأمير منصور الترشح للرئاسة قبل العدول عن ذلك، والتحول إلى مشرف على فريق كرة القدم، وتعاقد مع عدة لاعبين سبقهم مدربهم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

بداية الموسم الجديد للأهلي أغضبت جماهيره، خروج من البطولة الآسيوية على يد الهلال، وتعادل محبط على الأرض أمام الصاعد الجديد العدالة بهدف لمثله.