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أهلي جدة يحسم صفقة الجزائري يوسف بلايلي

المصدر: العربية.نت
يوسف بلايلي مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019
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أعلن أهلي جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي قادما من فريق الترجي التونسي وذلك بعقد يمتد إلى 2022.

وقال الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

ويعد أهلي جدة النادي السادس في مسيرة اللاعب الذي توج مع منتخب بلاده بلقب أمم إفريقيا 2019 في مصر، حيث بدأ مشواره في الدوري الجزائري مع أهلي برج ومولودية وهران، ولعب أيضا مع الترجي في 2012-2014، وبعدها عاد إلى اتحاد الجزائر ولقب في فرنسا مع أنجيه، قبل أن يرتدي قميص الترجي التونسي مجددا.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #الجزائر, #يوسف بلايلي

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