العدالة يواصل انطلاقته المميزة ويهزم ضمك برباعية نظيفة

واصل العدالة عروضه القوية عقب فوزه الكبير على ضيفه ضمك 4-صفر ليتصدر مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم العدالة أداءً قوياً في ثاني حضور له بتاريخه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب تعادله في مباراته الأولى أمام مضيفه أهلي جدة.

وانتظر العدالة حتى الدقيقة 13 حينما تمكن لاعبه الغابوني ميدوين بيتيغي من تسجيل هدف السبق بعد متابعته لتسديدة زميله المدغشقري كاروليس آندريا العائدة من الدفاع ليضع الكرة في الشباك.

وواصل العدالة هجومه وتمكن لاعبه السنغالي أليو سيسيه من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40 بعدما حول عرضية زميله مرتضى البرية برأسه استقرت في شباك الحارس الجزائري شمس الدين رحماني حارس ضمك.

وعند الدقيقة 45+5 نجح المدغشقري كاروليس آندريا مهاجم العدالة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل العدالة سيطرته وسنحت فرصة محققة لمهاجمه المدغشقري آندريا حينما حول عرضية زميله مرتضى البرية برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 83 نجح لاعب العدالة الشاب حسين العيسى بتسجيل الهدف الرابع من أول لمسة عقب نزوله بديلاً بعدما أكمل تمريرة زميله آندريا بقدمه في شباك ضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العدالة إلى 4 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في حين بقي ضمك بلا نقاط في المركز الأخير مؤقتاً.

‏‫‬