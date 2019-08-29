بلايلي أهلي جدة.. ثعلب عاد إلى التوهج بعد تورطه مع "الكوكايين"

سيكون الجزائري يوسف بلايلي على موعد مع تحد جدد بعد انضمامه إلى أهلي جدة بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، قادما من صفوف الترجي التونسي.

ويعد الأهلي أول فريق للاعب الملقب بـ"الثعلب" في قارة آسيا، بعد سنوات قضاها في إفريقيا، وتجربة بسيطة مع فريق فرنسي.

وتمكن اللاعب المولود في 14 مارس 1992 "27 عاما" من العودة إلى التألق من جديد، بعدما توقعت وسائل الإعلام في الجزائر أن تنتهي مسيرته في وقت مبكر عقب الأزمة التي مر بها وكانت كفيلة بإنهاء مستقبل أي رياضي، لكنه رفض الاستسلام وعاد بقوة عبر بوابة الترجي التونسي، كما لعب دورا هاما في قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق كأس أمم إفريقيا في نسخة 2019 الماضية والتي أقيمت في مصر.

وأثبت الثعلب الجزائري أن موهبته التي يتمتع بها، قادرة على تجاوز كافة الصعوبات التي واجهته في مسيرته، بعد أن مر بأزمة حقيقية في 2015، في الوقت الذي بدأ فيه اسمه يتوهج ويتصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام، إلا أنه سرعان ما تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وتقرر إيقافه عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات، قبل أن تتقلص العقوبة إلى عامين، وذلك بعد ثبوت تعاطيه مخدر "الكوكايين" بعد إحدى المباريات.

وذهبت وسائل الإعلام الجزائرية حينها إلى أن العقوبة تسببت في إنهاء مسيرة اللاعب الشاب بسرعة، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن كرة القدم الجزائرية موعودة مع أحد أفضل المواهب الشابة واللاعبين الواعدين، جاء ذلك بعدما ذكرت الصحف الجزائرية أن حياة بلايلي الصاخبة واستهتاره بمسيرته الاحترافية في كرة القدم أدخلته في النفق المظلم.

وبدأ بلايلي مسيرته في فريق أهلي برج بوعريريج الجزائري 2009-2010، وانتقل إلى مولودية وهران الجزائري في 2010 حتى 2012، إلا أن نجوميته بزغت مع الترجي التونسي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول في 2012 والذي لعب معه حتى 2014، قبل أن يعود إلى الجزائر مع اتحاد العاصمة الذي اضطر إلى إنهاء عقده بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

واستعاد بلايلي عافيته، وعاد من جديد إلى كرة القدم بعد تقليص عقوبته إلى عامين، عقب اعترافه بتعاطي "الكوكايين"، وبدأ مشواره من جديد عبر الفريق الرديف لإنجي الفرنسي في 2017، قبل أن يضمه الترجي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية 2018، وتمكن من تحقيق 5 ألقاب في فترة وجيزة.

بداية من الفوز بالدوري التونسي في يونيو 2018 وبعدها دوري أبطال إفريقيا فبراير 2018، وفي 2019 حقق مع الترجي دوري أبطال إفريقيا مجددا وللمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى كأس السوبر التونسي والدوري للموسم الثاني تواليا أيضا.

وكشر بلايلي عن أنيابه في النسخة الماضية لأمم إفريقيا، وكان أحد أبرز عناصر منتخب الجزائر، وتمكن من تحقيق اللقب في أول مشاركة له في بطولة أمم إفريقيا، وأحرز هدفين، الأول أمام السنغال في دور المجموعات، والثاني ضد غينيا في دور الـ 16 قاد به منتخب بلاده إلى ربع النهائي.