كارلوس إدواردو: صنعت التاريخ للهلال.. أريد البقاء

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، أنه يطمح للاستمرار مع الفريق ومساعدة النادي في مختلف المشاركات من أجل مواصلة العمل على تحقيق الألقاب، لافتا إلى أنه تمكن من صناعة تاريخ خاص به في النادي.

وتمكن إدواردو من تحقيق ستة ألقاب مع نادي الهلال، ويعد أكبر هداف أجنبي في تاريخ النادي، ووصل إلى موسمه الخامس مع الفريق الحاصل على المركز الثاني في النسخة الماضية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال صاحب الـ "29 عاما" في مقابلة نشرتها صحيفة "لانس" البرازيلية، يوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني: إنه موسمي الخامس مع النادي.. يسعدني أن أتواجد في الهلال الذي لديه تاريخ كبير ومنحني الكثير في حياتي المهنية، كما أن الهلال يعمل دوما من أجل المنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يختلف في الموسم الحالي أيضا، سنواصل العمل بكل قوة من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي نشارك فيها، وسنواصل تحقيق أهدافنا.

وافتتح الهلال منافسات الدوري بتحقيق الفوز على أبها بنتيجة 4-2، ومن المقرر أن يخوض مباراته الثانية أمام الرائد يوم السبت المقبل، فيما تعادل سلبياً خارج أرضه مع اتحاد جدة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصفت الصحيفة البرازيلية اللاعب إدواردو بالنجم "المحبوب" لدى جماهير الهلال، بعد المواسم التي قضاها في صفوف الفريق.

وكانت تقارير إعلامية ذهبت إلى إمكانية التخلي عن إدواردو في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية، في حين ذكر اللاعب البرازيلي في مقابلته مع الصحيفة: تمكنت من صنع التاريخ في نادي الهلال.. وذلك من خلال العمل الشاق والكثير من الاجتهاد والقتال داخل الملعب، بالإضافة إلى الأهداف التي سجلتها، والألقاب التي أحرزناها.

وأردف: أريد الاستمرار في القيام بذلك، يمكنني مساعدة النادي بكل الطرق، وسوف أكافح وأعمل بجد في الموسم الحالي مع زملائي في الفريق حتى نتمكن من الفوز بالألقاب.