الشباب يتعثر بالتعادل أمام الفيصلي

أهدر الشباب نقطتين ثمينتين عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الفيصلي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وغابت الفرص الخطيرة في الشوط الأول بسبب التحفظ الدفاعي خاصة من فريق الفيصلي الذي كثف مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الشباب وسنحت له فرصة لمهاجمه الكولومبي اسبريا الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 73 سنحت فرصة للشباب لتسجيل هدف السبق بعد حصوله على ركلة جزاء والتي تسبب بها لاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي تعرض لإعاقة من الحارس مصطفى ملائكة، ليتقدم لها الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي أهدرها.

وكثف الشباب محاولاته خاصة في الدقائق الأخيرة وكاد لاعبه البديل تركي العمّار الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الفيصلي إلى نقطتين ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً.