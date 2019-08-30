النصر يخشى مواقف الفتح القوية

سيتواجه النصر حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع الفتح في الجولة الثانية من الموسم الجديد، ويحذر البطل السابق من مواقف الفتح القوية.

وتوج الفتح بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2012 - 2013، وحينها تغلب على كل الفرق إلا النصر حين تعادل الفريقان ذهابا في الأحساء بهدف لمثله كما تعادلا إيابا في الرياض دون أهداف، على الرغم من أن النصر لعب دون مدافعه الأوزبكي شوكت الذي طرد في الدقيقة الثالثة.

وفي الموسم التالي، كان النصر يبحث عن لقبه الأول منذ 19 عاما، وكان الفريقان متعادلان سلبيا في الرياض وحينها طرد حسين عبدالغني إلا أن محمد السهلاوي أتى بالفرج في الدقيقة 78 مانحا النصر النقاط الثلاث.

وفي الدور الثاني، سجل سالومو الهداف التاريخي للفتح هدفا في الشوط الأول، قبل أن يأتي يحيى الشهري بالتعادل في بداية الثاني، حتى جاء عمر هوساوي ليسجل هدف التعادل الذي أسعد النصراويين بعد خمس دقائق على الدقيقة 90.

وأقام المنتخب السعودي معسكرا في نهاية ديسمبر 2018، وكان هناك 4 لاعبين القائمة يلعبون للنصر، في الوقت ذاته كان النادي يلتقي الفتح في الأحساء، وفشل حينها الهداف المغربي حمدالله في التسجيل في تلك المباراة، كما فشل التونسي الوسلاتي في ترجمة ركلة الجزاء هذه إلى هدف في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف قبل أن ينجح النصر في الفوز بالدوري الثاني بخماسية نظيفة ساعدته في الفوز باللقب نهاية الموسم.