لاعب تونسي سابق: بلايلي ماهر في المراوغات.. ويميل للأطراف

أكد أنيس العياري، لاعب منتخب تونس ولوريان الفرنسي السابق، ومدرب المنتخب المحلي لفئة الشباب الحالي، أن يوسف بلايلي يعد صفقة ممتازة في حال لعبه في الأطراف لأنه يحب الدخول للعمق.

وأعلن أهلي جدة انتقال بلايلي إلى صفوفه يوم الخميس قادماً من صفوف فريق الترجي التونسي، كما كان فاز صانع اللعب بكأس إفريقيا مع منتخبه الجزائر في النسخة الأخيرة.

وقال العياري في حديثه لـ"في المرمى": صفقة انتقال بلايلي أغضبت جماهير الترجي التونسي، لأن خروج الشعلالي وبلايلي جاء مفاجئا قبل مباراة الفريق بيوم.

وأضاف العياري: بلايلي لا يلعب تحت المهاجم وليس صانع لعب بحت، هو يلعب في الأطراف ويميل إلى الدخول للعمق كما أنه يحب الفرديات والمراوغات.