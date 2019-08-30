ماجد عبدالله: الإدارة السابقة ليست "نصراوية".. والعاقل يفهم ما أعني

أوضح ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، أنه لا يسعى وراء أي منصب خلف طرحه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرا إلى أن كل ما يهمه مصلحة النصر، وأنه لا يبحث عن أي منفعة ولا يهتم بالنقد، لافتا إلى أن الإدارة السابقة للنادي لم تكن "نصراوية".

وقال نجم النصر في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: طريقة طرحي في "تويتر" ليست هجومية وهي نصائح والعاقل يفهم ما أعنيه بخصوص تغريداتي الأخيرة.. أريد الأجمل للنصر وللاعبين، وعندما أتحدث فإن ذلك من أجل المصلحة العامة ولا أهاجم أي أحد، وحديثي نابع من 21 عاما قضيتها في النصر.. وماجد عبدالله مختلف عندما يتحدث.

وأضاف: من يشجع النصر يعرف ماجد من بدايته حتى الآن.. لا أبحث عن منصب ولا منفعة أو مدح، هذا أسلوبي ولا أشغل نفسي بالنقد، والجمهور بات واعيا ويفهم، وأنا لا أحب المهاترات، واللاعب عندما يرى رأيي يتقبله لأنه مقدم من شخص تواجد قبله في الملاعب.

وذهب ماجد عبدالله إلى أنه لا يثق إلا في الإدارة "النصراوية"، موضحا: أتعامل حاليا مع الإدارة بكل شفافية لأنها إدارة "نصراوية"، عكس المجلس السابق، ومن حقق الدوري الموسم الماضي هم الأجانب.

وأردف: من المهم أن يكون هناك تواصل مع اللاعبين القدامى، وعلاقتي مع النصر متينة وقوية، لا يهزها أحد مهما كان، وسأستمر في توجيه رسائلي في "تويتر" لو احتاج الأمر.