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خربين: مشكلتي انتهت.. وسعيد بالبقاء مع الهلال

المصدر: العربية.نت
خربين سجل هدفين في مرمى الرائد
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أكد السوري عمر خربين مهاجم الهلال أن المشاكل الشخصية التي عانى منها في وقت سابق قد انحلت، مبدياً سعادته في الاستمرار مع ناديه.

وعاد عمر خربين إلى الهلال مطلع الموسم الحالي بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً، وسجل هدفاً في مرمى أبها، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى الرائد يوم السبت.

وقال خربين في تصريحات بعد المباراة: لا يهم من يلعب في الهلال، لأن من يشارك في المباريات يقدم المستوى المطلوب، فهناك تعاون واللاعبون يحبون بعضهم.

وزاد: غيابي في الفترة الماضية لم يكن بسبب مدرب أو غيره، بل بسبب مشكلة شخصية تخصني وتم حلها، وبقيت في الهلال الذي اعتبره بيتي وتوفقت بالاستمرار.

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