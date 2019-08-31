الهلال يجدد عقد محمد الشلهوب لمدة موسم.. ويوقع مع المفرج

جددت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع محمد الشلهوب لمدة موسم واحد، كما وقعت مع متعب المفرج لمدة 5 أعوام ويصبح لاعباً للفريق الأول حتى 2024.

ويلعب الشلهوب للهلال منذ 1998 وقاده وساهم برفقته بالفوز بعدد من البطولات المحلية والقارية، من أبرزها الدوري السعودي، 7 مرات، كأس ولي العهد، 11 مرة، كأس الملك، مرتان، السوبر السعودي، مرتان، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

وكان الهلال أعار متعب المفرج في الموسم الماضي إلى التعاون، وحقق برفقته أول بطولة كأس ملك في تاريخه، قبل أن تنتهي مدة الإعارة ويعود إلى أزرق العاصمة.

ولعب المفرج 18 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون خلال فترة إعارته و6 في كأس الملك.