الهلال يهزم "Y20" في ليلة اعتزال "القناص"

فاز فريق الهلال 5 - 4، على منافسه "Y20"في حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي أقيم في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف جاءت توالياً عن طريق البرازيلي كماتشو وسامي الجابر وكارلوس إدوراردو، قبل أن يسجل القحطاني هدف فريقه الأول قبل أن يزيد صالح الشهري الفارق في الشوط الثاني ويضيف محمد الشلهوب الهدف الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أحمد الفريدي الفارق ويليه بإحراز الأهداف كل من رونالدينيو وويلهامسون.

وأقيم اللقاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين ونادي الهلال.

وشارك في فريق ياسر القحطاني Y20 كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان ومحمد الدعيع وطارق التايب والسويدي كريستيان ويلهامسون وميريل رادوي ولي يونغ بيو وعمر عبدالرحمن "عموري"، كما تواجد في الحفل العديد من نجوم العالم ومنهم الهولندي روبن فان بيرسي والإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي والكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدينيو.