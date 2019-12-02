تحسن إصابة البريك.. ودخوله التدريبات الجماعية بعد أسبوع

أعلن نادي الهلال تحسن إصابة مدافعه محمد البريك، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي سيخضع إلى برنامج علاجي قصير قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وتعرض البريك، الظهير الأيمن، إلى إصابة في الساق خلال فوز الهلال على أوراوا ريد دايموندز الياباني نهاية الشهر الماضي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ما أدى إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، المشارك في كأس الخليج 24.

وبحسب خبر نشره حساب الهلال على "تويتر" فإن برنامج البريك العلاجي والتأهيلي سيستمر لمدة أسبوع، وسيدخل بعدها التدريبات الجماعية، ما يعني إمكانية مشاركته في مباراة الترجي التونسي منتصف الشهر الجاري في كأس العالم للأندية.