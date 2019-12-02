لوتشيسكو يلقي محاضرة تدريبية على المدربين السعوديين

سيلقي الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، يوم الأربعاء محاضرة تدريبية ضمن برنامج التعليم المستمر، الذي يقيمه اتحاد القدم السعودي لتطوير المدربين المحليين، بإشراف من اللجنة الفنية في الاتحاد ذاته.

وبحسب خبر بثه الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر "تويتر" فإن لوتشيسكو سيتحدث عن عناصر بناء البرنامج التدريبي الأساسية ومفاتيح الإجازة الفنية للمباريات.

ويحمل لوتشيسكو العديد من النجاحات داخل وخارج السعودية، إذ قاد باوك اليوناني الموسم الماضي إلى تحقيق لقبه الدوري الأول منذ فترة طويلة، كما نجح بقيادة الهلال السعودي إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الماضي بعد التفوق على أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0 بمجموع المباراتين.