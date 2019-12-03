جمال بلعمري يعتذر لإدارة الشباب عن غيابه

قدم الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب اعتذاره إلى إدارة ناديه واللاعبين وكافة الجماهير بعدما غاب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وأعلن الشباب غير مرة خلال الشهر الماضي غياب المدافع المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخب الجزائر، عن التدريبات.

ونقل حساب الشباب الرسمي على "تويتر" خبراً جاء فيه: أكد جمال بلعمري أنه أحد أبناء نادي الشباب وللأخير أفضال كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير ولن ينسى أفضال النادي عليه.

وزاد خبر الشباب: إدارة النادي كانت لها مواقف مشرفة مع جمال بلعمري وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية، كما تعهد المدافع ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة النادي حتى يعود إلى سابق عصره بطلاً في مقدمة الأندية السعودية.

وشارك بلعمري في 5 مباريات دورية مع الشباب هذا الموسم، وكان على مقاعد الاحتياط عندما خسر فريقه في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام الفيحاء