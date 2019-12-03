رينار: لاعبو المنتخب السعودي قدموا أداء جيداً أمام عمان

أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنه سعيد بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج كمتصدر للمجموعة الثانية، وملاقاة قطر في نصف النهائي يوم الخميس.



ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه على عمان 3-1 وتجمد رصيد المنتخب العماني عند أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف نظيره البحريني، ليودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول.



وقال رينار في المؤتمر الصحافي بعد المباراة : نشعر بالسعادة بالطبع. بعد هزيمتنا في المباراة الأولى أمام الكويت لم يكن الفوز بالمباراتين التاليتين أمرا سهلا حتى مع وجود أفضل لاعبينا ولكنني قلت إنه أمر ممكن، اللاعبون قدموا أداء جيدا اليوم. حرصت على توجيه اللاعبين ببعض الشدة بعد هدف عمان ونجحوا في الرد سريعا بالهدف الثالث.