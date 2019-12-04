اتحاد جدة يلاقي أولمبيك آسفي في البطولة العربية

وضعت قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال اتحاد جدة في مواجهة أولمبيك آسفي المغربي، بينما سيلاقي الشباب نظيره الشرطة العراقي.

وسحبت يوم الأربعاء قرعة دوري ربع ونصف النهائي، والتي أسفرت عن ملاقاة اتحاد جدة فريق أولمبيك آسفي المغربي، على أن يلاقي الفائز منهما الفائز من مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي.

وسيلعب الاتحاد السكندري المصري أمام مواطنه الإسماعيلي، وينتظر الرجاء البيضاوي المغربي الفائز من مواجهة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، لخوض المباراة الثانية في نصف النهائي.