المنتخب السعودي يبحث عن بلوغ النهائي أمام قطر

يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يواجه المستضيف منتخب قطر، في الدور نصف النهائي لخليجي 24 والذي سيشهد مواجهة تجمع منتخب العراق أمام نظيره منتخب البحرين.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة للمنتخب السعودي عقب خسارته أمام منتخب الكويت بثلاثية نظيفة إلا أنه نجح باستعادة توازنه في المرحلتين الأخيرتين من دوري المجموعات وحجز مقعده وهو متصدر للمجموعة.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في آخر مباراتين حينما انتصر على منتخب البحرين بثنائية نظيفة وحقق فوزاً بمستوى مميز أمام منتخب عمان بنتيجة 3-1.

وعلى الطرف الآخر كانت بداية المنتخب القطري مشابهة لبداية الأخضر بعدما خسر أمام نظيره منتخب العراق 2-1 إلا أنه حقق فوزين متتاليين أمام المنتخب اليمني بسداسية نظيفة، وأمام منتخب الإمارات 4-2 ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

ويتطلع المنتخب العراقي لمواصلة أدائه المميز في البطولة والوصول للمباراة النهائية حينما يواجه منتخب البحرين.

وقدّم العراق أداءً مميزاً للغاية في البطولة حينما هزم منتخب قطر المستضيف في المباراة الافتتاحية بنتيجة 2-صفر، ليهزم المنتخب الإماراتي بثنائية نظيفة في المباراة الثانية وتعادل سلبياً أمام اليمن في مباراته الأخيرة ليتصدر المجموعة الأولى.

وفي المقابل يطمح البحرين في مواصلة مفاجآته والمضي إلى نهائي البطولة الغائبة عن خزينة المنتخب الأحمر الذي لم يسبق له التتويج باللقب.

وحصلت جميع المنتخبات الخليجية على اللقب باستثناء المنتخب البحريني بجانب المنتخب اليمني، وهو ما سيعطيه حافزاً كبيراً لتسجيل إنجاز تاريخي.

وعلى الرغم من أن البحرين لم تكن مرشحة للوصول للدور نصف النهائي بسبب نتائجها في المرحلتين الأولى والثانية بتعادلها أمام عمان وخسارتها أمام السعودية 2-صفر إلا أنها قلبت التوقعات في المرحلة الأخيرة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن المنافسة في التأهل بين السعودية وعمان والكويت بسبب أن منتخب البحرين يحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة أمام الأزرق الكويتي مع خسارة عمان بنتيجة كبيرة أمام السعودية، وهذا ما حدث ليخطف الأحمر بطاقة التأهل.