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رينار: المنتخب السعودي جاهز لخوض مباراة نصف النهائي

المصدر: العربية.نت
رينار في المؤتمر الصحفي
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أكد الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي جاهزية فريقه لخوض نصف نهائي كأس الخليج 24 أمام قطر يوم الخميس.

ويلعب المنتخب السعودي أمام قطر في مباراة نصف النهائي، وفي المواجهة الأخرى يلتقي العراق مع منتخب البحرين ذات اليوم.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم، ونحن نملك لاعبين محترفين قادرين على اللعب بشكل جيد داخل الملعب.

وأتبع المدرب الفرنسي: نعرف المنافس جيداً، فقد تابعناه ولن أتحدث عن نقاط قوة وضعف في المؤتمر الصحفي، بل سأذكرها للاعبين، وسيشاهد المتابعون طريقتنا في اللعب حينما تبدأ المباراة.

وختم رينار حديثه قائلاً: المنافس يملك مجموعة من اللاعبين المميزين لكننا جاهزين لخوض اللقاء والتأهل إلى مباراة النهائي.

كلمات دالّة

#كأس الخليج, #رينار, #المنتخب السعودي

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